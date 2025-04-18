Sami Mete Eşini Yaraladıktan Sonra Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Konya’da, 16 Nisan’da saat 10.30 civarında Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak’taki bir evde, Sami Mete (34) eşi Diyana Mete’yi (33) yaraladıktan sonra aynı bıçakla bileklerini kesti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Sami Mete ile 4 çocuğunun annesi Diyana Mete arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sami Mete, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Diyana Mete’ye saldırarak, boynu ve çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra bileklerini de kesti. Olay sırasında komşular, evdeki kavga seslerini duyarak sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralı çift, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocuğundan 3’ü okulda bulunurken, 4 yaşındaki erkek çocukları kavga esnasında evde olduğu belirtildi.

SAMİ METE’İN TUTUKLANMASI

Tedavi edildikten sonra gözaltına alınan Sami Mete, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mete, ifadesinde “Çocuklarımı rahatsız ediyordu. Bizim aramız iyi değildi, sürekli anlaşmazlık yaşıyorduk. Olay günü de yine tartışmıştık” şeklinde konuştu. Diyana Mete’nin ise daha önce eşinden şiddet gördüğüne dair polise şikayette bulunduğu ve işlemlerin yapıldığı öğrenildi.