Sami Turna, 56 Yıldır Süpürge Satıyor

SAĞLAM BİR GEÇİM KAYNAĞI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, 56 yıldır süpürge satışı yaparak yaşamını sürdüren Sami Turna, günde yaklaşık 70 kilometre yol kat ettiğini aktarıyor. Turna, her gün Lüleburgaz’dan yürüyerek Muratlı’ya gidiyor. Bu uzun yürüyüşleri sayesinde hem işini yapıyor hem de geçimini sağlıyor.

AİLESİNİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Sami Turna, süpürge satışından elde ettiği gelir ile dört çocuğunu okuttuğunu ifade ediyor. Çocuklarından birinin öğretmen, diğerinin muhasebeci olduğunu belirten Turna, iki çocuğunun ise eğitim hayatına devam ettiğini aktarıyor.

Turna, aynı zamanda 6 torun sahibi ve “Ömrüm yettiğince bu mesleği sürdüreceğim” sözleriyle işine olan bağlılığını gösteriyor. Süpürge satışı, onun için sadece bir meslek değil, aynı zamanda yaşam tarzı ve aile geleceği için de önemli bir kaynak oluşturuyor.