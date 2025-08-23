Sami Yusuf İstanbul’da Konser Verdi

UZUN BİR ARADAN SONRA İSTANBUL’DA İKİNCİ KONSER

Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden biri olarak bilinen Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbul’da bir konser gerçekleştirdi. Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans işbirliğiyle Festival Park Yenikapı’da düzenlenen “Ecstasy: İki Deniz Arasında” başlıklı bu etkinlik, büyük bir katılım ile gerçekleşti. Yaklaşık 25 bin müzikseverin bulunduğu konsere, Sami Yusuf’un Türkçe konuşmasıyla başlandı. Yusuf, “Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye’yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze’deki, Filistin’deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun.” şeklinde duygularını ifade etti.

DÜNYA ÇAPINDAN SANATÇILARLA SAHNEDE BULUŞMA

Sami Yusuf, konserinde farklı bölgelerden gelen harika müzisyenlerle sahne almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. “İstanbul ve bu ülke kalbimin derinlerinde.” dedi. Konserde, Çin, Fransa, İngiltere ve İspanya’dan önemli sanatçılar yer alırken, Türkiye’den de İbrahim Suat Erbay, Çiğdem Gürdal, Ahmet Yağmur Kucur ve Çiğdem Yarkın vokalleriyle etkinliğe katkıda bulundu. Yusuf, konserin açılışını 2019’da büyük ilgi gören “Nasimi” parçası ile gerçekleştirdi ve aynı parça ile konserin sonunda bis yaptı.

ÖZEL DÜZENLEMELER VE YENİ ALBÜM TANITIMI

Sanatçı, toplam 75 kişilik bir orkestrayla sahne aldı ve yeni albümü “Ecstasy”ni de ilk kez bu konserle tanıttı. Bu konsere özel düzenlenerek seslendirilen eserler arasında mehter müzisyenlerinin de eşlik ettiği “Between Sea and Sky”, Mevlana ve Yunus Emre’nin sözlerinden esinlenen “In That Ocean”, İspanyol şiirlerinden esinlenen ve Sami Yusuf’un ilk kez İspanyolca seslendirdiği “Eterna” ve “Amada” parçaları yer aldı. Bu iki parçada flamenko sanatçısı Moro sanatçıya eşlik etti. Ayrıca, Yusuf, Fuzuli’nin sözleriyle bestelediği “The Meeting” (Buluşma) adlı eserini de Gazze’ye ithaf etti.

ÜNLÜ İSİMLERİN KATILIMI VE BAĞIŞ KAMPANYASI

İş, siyaset, müzik ve kültür sanat dünyasından birçok ünlü isim, konsere ilgi gösterdi. İzleyiciler arasında Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay gibi isimler de yer aldı. Konserin gelirinin bir kısmı, Filistin ve Gazze’deki insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.