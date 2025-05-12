Haberler

Sami Yusuf Konseri 23 Ağustos’ta

UNUTULMAZ BİR SANATÇI

Ünlü sanatçı Sami Yusuf, dünya genelinde milyonlarca hayranı olan sanatçılar arasında öne çıkıyor. Ruhani müzik tarzı ve etkileyici sahne şovlarıyla dinleyicileri etkilemeye devam ediyor.

KONSER TARİHİ VE MEKANI

Sami Yusuf’un İstanbul’daki konseri 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek. Bu program kapsamında, sanatçı yeni albümü “Ecstasy”yi ilk kez sahnede icra edecek. Albüm, konser sırasında dinleyiciyle buluşacak.

BİLET FİYATLARI VE SATIŞI

Sami Yusuf konserinin biletleri satışa çıkarıldı. Koltuklu alanlar için bilet fiyatları 3250 TL’den başlarken, ayakta katılım sağlanacak alanlar için biletler 900 TL olarak belirlendi. Bilet fiyatları, 3 bin 250 TL ile 10 bin 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vezirköprü’de Hayır Çarşısı Açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde açılan hayır çarşısı, Filistin ve Doğu Türkistan’a destek sağlayarak elde edilen gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Milletvekili Faruk Kılıç, yardımların önemini belirtti.
Haberler

Hakkari Belediye Ve Hizmet-İş Sözleşme İmzaladı

Hakkari'de gerçekleştirilen törende, Vali Ali Çelik, belediye çalışanlarının hizmet gücünü vurguladı. Hizmet-İş Sendikası'ndan İdris Ersoy ise katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.