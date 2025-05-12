Sami Yusuf Konseri 23 Ağustos’ta

UNUTULMAZ BİR SANATÇI

Ünlü sanatçı Sami Yusuf, dünya genelinde milyonlarca hayranı olan sanatçılar arasında öne çıkıyor. Ruhani müzik tarzı ve etkileyici sahne şovlarıyla dinleyicileri etkilemeye devam ediyor.

KONSER TARİHİ VE MEKANI

Sami Yusuf’un İstanbul’daki konseri 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek. Bu program kapsamında, sanatçı yeni albümü “Ecstasy”yi ilk kez sahnede icra edecek. Albüm, konser sırasında dinleyiciyle buluşacak.

BİLET FİYATLARI VE SATIŞI

Sami Yusuf konserinin biletleri satışa çıkarıldı. Koltuklu alanlar için bilet fiyatları 3250 TL’den başlarken, ayakta katılım sağlanacak alanlar için biletler 900 TL olarak belirlendi. Bilet fiyatları, 3 bin 250 TL ile 10 bin 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.