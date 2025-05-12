Sami Yusuf Konsseri 23 Ağustos’ta

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Sami Yusuf’un konseri için biletler, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren Türkiye’nin en popüler online bilet platformu üzerinden satışa sunuluyor. Peki, Sami Yusuf’un İstanbul konseri ne zaman ve nerede olacak?

KOLTUKLU VE AYAKTA KATILIM FİYATLARI

Sami Yusuf konserinin bilet fiyatları, oturmalı alanlar için 3250 TL’den başlıyor. Ayakta katılım için biletler ise 900 TL olarak belirlendi. Biletler en düşük 3 bin 250 TL’den başlayarak, 10 bin 500 TL’ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulacak.

Sanatçının konseri 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşiyor. Program dahilinde Yusuf, yeni albümü “Ecstasy”yi ilk kez sahnede dinleyicileriyle buluşturacak. Albüm, konser sırasında katılımcılar ile paylaşılacak.