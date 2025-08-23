Sami Yusuf Yenikapı’da Konser Verdi

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Dünyaca tanınan sanatçı Sami Yusuf, İstanbul Festival Park Yenikapı’da sahne alarak sevenleriyle buluştu. Yusuf’un konseri büyük ilgi topladı ve dinleyici kitlesi arasında dikkat çeken isimler vardı.

MERAL AKŞENER’İN GÖRÜNÜMÜ

Aktif siyasi hayatına son verdikten sonra sıkça kameraların önüne çıkmayan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu konsere katılım gösterdi. Akşener, konseri en ön sıradan izleyerek Sami Yusuf’un performansını yakından takip etti.

YENİ SAÇ İMAJI

Sami Yusuf’u alkışlayan Meral Akşener’in yeni saç stili ise dikkatlardın kaçmadı. Akşener’in konser alanındaki enerjisi ve farklı görünümü, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.