Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye Eleştiri

ŞAMIL TAYYAR’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya üzerinden kendi partisine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, “Dün muktedirlere karşı bizi ayakta tutan çatışmacı siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, geçmişte yaşanan iktidar mücadelelerinin sonrasında ortaya çıkan siyasi atmosferi vurguluyor.

PARTİ SİYASETİ VE İKTİDAR MÜCADELESİ

“AK Parti, hükümet olduğu 2002’den 2016’ya kadar 14 yıl boyunca sandık zaferine rağmen iktidar mücadelesi vermek zorunda kaldı” diyen Tayyar, bu dönemde karşılaşılan zorlukları detaylandırdı. Askeri vesayet, PKK, FETÖ, geziciler, çeteler ve lobicilerle mücadele yürüttüklerini belirten Tayyar, “kapatma davasına, muhtıraya, darbe girişimine maruz kaldı” ifadesini kullandı.

MÜCADELEDEN DOLAYI GURUR DUYUYOR

Şamil Tayyar, “Rabbim nasip etti, partimin ve liderimin siyasi varlığına yönelik tüm siyasi suikast girişimlerine karşı yanında oldum, direndim, karınca kararınca” dedi. Zor zamanlarda destek verenlerin öne çıkarılmasını eleştiren Tayyar, “Zor zamanlarda arazi olup tehlike geçince goygoyculukta ön saflarda yer alanlar baştacı edilse de mücadelemden pişmanlık duymadım” açıklamasını yaptı. Tüm bu çatışmaların, “millet iradesini tanımayan” güçlere karşı yapıldığını vurguladı.

YENİ SİSTEMİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİM

“2017’den sonra, özellikle yeni sistemle birlikte AK Parti, tüm vesayetçi unsurları devletten temizleyip yeni sürecin muktediri oldu” diyen Tayyar, geçmişteki çatışmacı siyasetin neden olduğu algının günümüzde farklı bir boyut aldığını belirtti. Bu durumun, toplumsal ilişkilerdeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e öğüdünü hatırlatarak, “artık bize uysallık düşer” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SUÇLAMALAR VE PROTESTOLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlattı. İmamoğlu, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından birçok kentte protesto gösterileri gerçekleşti ve bu sırada polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.