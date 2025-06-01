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Şamlar Mahallesi’nde Muhtarlık Seçimi Yapıldı

MUHTARLIK SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Şamlar Mahallesi’nde muhtarlık seçimi organize edildi. 120 seçmenin bulunduğu bu yerleşim alanında 3 adayın yarıştığı seçimde, oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Ardından sandıklar açılarak oy pusulaları sayılmaya başlandı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Seçmenlerin 38’inin oyunu kazanarak Celil Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre Şamlar Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu. Diğer aday Selami Sarıbulut 34 oy alırken, Şeref Şenol ise 24 oy aldı. Ayrıca, 4 oy geçersiz sayıldı.

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