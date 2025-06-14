Şampiyon Adem Kılıçcı, Survivor 2025

ŞAMPİYONUN BELİRLENMESİ

Dünyanın en zorlu yarışmaları arasında yer alan Survivor All Star 2025’te şampiyon olarak Adem Kılıçcı öne çıktı. İstanbul Beykoz’da bulunan Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen büyük finalde, Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında şiddetli bir rekabet yaşandı. Zorlu parkurda 2-0’lık bir avantaj elde eden Kılıçcı, üçüncü etabı kazanarak seriyi 3-0’a taşıdı ve böylece şampiyonluk kupasını ikinci kez kazandı. Aylar süren dayanıklılık, strateji ve duygusal mücadele sonucunda elde edilen bu zafer, hem izleyiciler hem de Survivor tarihi açısından önemli bir an oldu.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Şampiyonluk kupasını kazandıktan sonra Adem Kılıçcı, Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Fiziksel ve mental sınırlarını nasıl zorladığını içtenlikle ifade etti: “Belim çok ağrıyor. Gerçekten çok yorgunum. Çünkü dün 30 oyun oynadım. Bugün de muhtemelen o civarlarda bir şey. İnanılmaz sakatlıklarım vardı ama bunlara rağmen dayanabildim. Vazgeçmedim, mücadele ettim.” Yarışma sırasında zor anlarında kendisine destek olan ekibe de teşekkür etti: “Özellikle adada bizimle zaman geçiren, kahramanlarımızı çeken ekip… Çağdaş abi… Çok zorlu süreçlerde, agresyon yaşadığım ‘down’ durumlarda inanılmaz şekilde kolumdan tuttu, beni çekti, çıkardı. Mücadelenin içinde kalmamı sağladı. Çok mutluyum.”

GELECEĞE DÖNÜK HEDEFLERİ

Röportaj boyunca duygularını paylaşmakta zorlanan Kılıçcı, deneyimlerinin final gecesindeki coşkuya dönüştüğünü belirtti: “Ne diyeceğimi bilmiyorum ama çok mutluyum. Şu ortama bakar mısınız? İnanılmaz bir ortam, inanılmaz bir mutluluk. Çok büyük bir destek var. Çok teşekkür ederim herkese.” 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da dünyaya gelen Kılıçcı, milli boksör kimliğiyle de tanınıyor. 2008 Pekin Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Kılıçcı, Survivor kariyerine 2017 yılında ikincilikle başlamış, 2018’de ise şampiyon olmuştur. 2025 yılında ikinci defa şampiyon olarak adını Survivor tarihine yazdıran Adem Kılıçcı, güçlü fizik yapısı ve karakter duruşu ile geniş bir hayran kitlesine sahiptir.