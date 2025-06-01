Şampiyon Çeşme, Galatasaray Renklerinde

SÜPER LİG ŞAMPİYONUNUN RENKLERİYLE BOYANAN ÇEŞME

Sinop’un Gerze ilçesinde her sene Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan “şampiyon çeşme” bu sezon tekrar sarı kırmızı renklere büründü. General Osman Pamukoğlu Caddesi üzerinde yer alan ve halk arasında “şampiyon çeşme” olarak bilinen tarihi çeşme, yıllık şampiyonluk geleneğini sürdürerek, Süper Lig’de 2024–2025 sezonunu tamamlayan Galatasaray’ın taraftarları tarafından çeşmenin boyanması ile renk aldı.

Galatasaray taraftarları, ellerinde fırçalarla çeşmeyi takımlarının renklerine boyamak için bir araya geldi. Çeşme önünde toplanan destekçiler, takımları için tezahüratlar yaparak ve şampiyonluk sevinçlerini paylaşarak keyifli anlar yaşadı. Çeşmeyi boyayan taraftarlardan Hakan Ünal, “şampiyon çeşme” geleneğinin Gerze’nin kültürel zenginliklerinden biri olduğunu ifade ederek, “Bu gururu, bir kez daha çeşmeyi Galatasaray renklerine boyayarak yaşıyoruz.” dedi.