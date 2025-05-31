Şampiyon Galatasaray, Başakşehir’i 2-0 Yendi

SÜPER LİG HEYECANI SONA ERDİ

2024-2025 sezonunun heyecanı Süper Lig’de tamamlanıyor. Ligin 38. ve son hafta maçında Okan Buruk’un yönetimindeki şampiyon Galatasaray, Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Hakem Buğra Taşkınsoy’un düdüğüyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen mücadelede Galatasaray, rakibini 2-0’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada goller 17. dakikada Mertens’in penaltısıyla ve 81. dakikada Osimhen’in ayağından geldi. Bu sonuçla Galatasaray, sezonu 95 puanla kapatırken, Başakşehir 54 puanla tamamladı.

MUSLERA’YA BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Fernando Muslera, karşılaşma öncesinde sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı. Isınmak için sahaya adım attığında sarı-kırmızılı taraftarlar, Muslera’ya güçlü alkışlarla destek verdi. Taraftarlar, 38 yaşındaki kaleciye “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” şeklinde tezahürat yaptı. Kale arkasında ise Muslera için “Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın” yazılı pankart açıldı. Uruguaylı eldiven, 89. dakikada yerini Günay Güvenç’e bıraktı. Galatasaray’daki 14. sezonunu tamamlayan Muslera, sarı-kırmızılı forma ile 551. resmi maçına çıktı. Kariyerinde birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray’da 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

MERTENS LİGDE 100. MAÇINI OYNADI

Dries Mertens, Süper Lig’de 100 müsabakaya ulaştı. Bu sezon öncesinde transfer olduğu Galatasaray’da toplamda 135 karşılaşmada oynadı. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig’de 99 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Başakşehir karşısında 100. kez sahaya çıkan Mertens, 24 gol atarak 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. Taraftarlar, Mertens için “Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler” yazılı pankart açtı. Mertens, 79. dakikada Sallai ile yer değişti.