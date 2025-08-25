Şampiyona Başarıyla Tamamlandı, Kutlamalar Yapıldı

ŞAMPİYONA TAMAMLANDI

Karşıyaka Yelken Kulübü tarafından organize edilen 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası, ödül töreni ile başarıyla noktalandı. 2023 yılında üçüncü kez gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Türkiye’nin her köşesinden ve yurtdışından gelen deneyimli yarışçılara ev sahipliği yaptı. İzmir Körfezi’nde yapılan yarışlarda, olimpiyat seviyesinde geçmişe sahip, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde etmiş milli yelkenciler de yarıştı. Yarışlarda ILCA 7 kategorisinde birinci olan Andrew Holdsworth, ILCA 6 kategorisini kazanan Hakan Yılmaz oldu.

FESTİVAL HAVASI YAŞANDI

Şampiyona boyunca her gün yarışların ardından düzenlenen etkinliklerle katılımcılara adeta bir festival havası sunuldu. Karşıyaka Yelken Tesisleri’nde yapılan ödül törenine, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş da katıldı.

KASAPOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Dr. Mehmet Kasapoğlu, daha önceki görev döneminde bu önemli şampiyona için sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Ülkenin dört bir yanından gelen yelkencilerin rüzgarla, dalgayla ve sporun kardeşlik ruhuyla buluştuğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Beş gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından bugün gerçekleştirilen ödül töreninde, azimleri ve başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” açıklamasında bulundu.