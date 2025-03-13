Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalistleri Belli Oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU MAÇLARI BİTTİ

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları dört karşılaşmayla sona erdi. Real Madrid, ilk maçta konuk ettiği Atletico Madrid’i 2-1 yenmeyi başarmıştı ve bu kez Metropolitano Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Maçta, Atletico Madrid, Conor Gallagher’ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz futbolcusunun attığı en hızlı golü kaydetti.

PENALTI ATIŞLARINA GİDEN MAÇ

Karşılaşmanın 70. dakikasında Kylian Mbappe’nin ceza sahasında düşürülmesinin ardından Real Madrid penaltı kazandı. Ancak, Vinicius Junior, penaltıyı kullanarak topu üstten auta gönderdi ve gol atamadı. Süre sonunda başka gol olmayınca karşılaşma uzatmamalara gitti. Uzatma devrelerinde de iki takım arasında eşitlik sağlanamayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Real Madrid, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

İNGİLİZ TAKIMLARI BAŞARILI SONUÇLAR ALDI

Son 16 turundaki diğer bir mücadelede İngiliz ekibi Arsenal, ilk maçta 7-1 kazandığı PSV Eindhoven ile karşılaştı ve bu maçta 2-2 berabere kalarak çeyrek finale adını yazdırdı. Aston Villa ise deplasmanda 3-1 galip geldiği Club Brugge ile Villa Park Stadı’nda karşılaştı ve bu maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

DORTMUND VE İKİ İNGİLİZ TAKIMI YARIŞTA

Almanya’nın Borussia Dortmund takımı, Lille ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Fransız ekibini deplasmanda 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Böylelikle son 16 turu mücadelesinin ardından Barcelona, Inter, Bayern Münih, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Borussia Dortmund, Arsenal ve Real Madrid, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Çeyrek final eşleşmeleri…