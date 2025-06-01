Şampiyonlar Ligi Favorisi Real Madrid

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN GELECEK SEZON TAHMİNLERİ

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter’i 5-0’lık tarihi bir skorla geçerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Gelecek sezon Kupa 1’de hangi takımın zafere ulaşacağı ise merak konusu haline geldi. Yapay zeka, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için yaptığı tahminlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

REAL MADRİD’İN FAVORSU

Yapay zekaya göre gelecek sezonun en büyük favori takımı, milli yıldızımız Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid olacak. Yapay zeka, “Real Madrid turnuvanın en başarılı takımıdır ve tecrübesiyle bir kez daha Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek en büyük favoritir” açıklamasında bulundu. Real Madrid’in ardından, bu sezonun şampiyonu olan PSG, Şampiyonlar Ligi’ni kazanma ihtimali yüksek ikinci takım olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi ekiplerin de favori takımlar arasında yer aldığı belirtildi. Sürpriz adaylar olarak ise Juventus, Benfica ve Atalanta gösterildi. Süper Lig’de şampiyonluğu elde eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım gerçekleştirecek. Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise 2 ön eleme oynayıp turnuvaya katılmayı hedefliyor.