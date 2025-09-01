Şampiyonlar Ligi Kadro Bildirimi 2025

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMLERİNE GÖSTERİLEN İLGİ

Uefa Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu için kadro bildirimleri dikkatle takip ediliyor. Özellikle Galatasaray taraftarları, temsilcilerinin bu önemli turnuvada hangi kadro ile mücadele edeceğini merakla bekliyor. Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi için belirli tarihlerin belirlenmesi önemli bir konu olabiliyor. Peki, bu kadro bildirimi ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

KADRO BİLDİRİMİ TARİHLERİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan kulüplerin kadro listelerini bildirmek için belirli tarihler belirliyor. 2025-2026 sezonu için bu tarihler şu şekilde belirlenmiştir: A ve B Listesi Bildirimi Son Tarihi: 3 Eylül 2025, saat 01:00 (TSİ). A Listesi, en fazla 25 oyuncu ve en az 2 kaleci ile sınırlandırılıyor. B Listesi ise genç oyuncular için geçerli olup, yaş ve kulüpteki süre kısıtlamaları bulunmuyor. Kadro bildirimleri, UEFA’nın belirlediği takvim doğrultusunda yapılmaktadır.

GALATASARAY’IN KADRO DURUMU

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek için kadro bildirimini tamamlamış bulunuyor. Ancak UEFA’nın resmi sitesinde şu an için Galatasaray’ın kadro listesi yayımlanmamış durumda. Kulüp tarafından yayımlanan resmi kaynaklar ve güvenilir spor siteleri üzerinden güncel bilgilere ulaşmak mümkün.

GALATASARAY’IN MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray’ın 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi maç tarihleri aşağıdaki gibidir: 1. Hafta: 16–18 Eylül 2025, 2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025, 3. Hafta: 21–22 Ekim 2025. Bu tarihlerde Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçlarını oynayacaktır. Rakipler ve maç saatleri UEFA tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.