Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul’da Sergileniyor

EUROPA FUTBOLUNUN İKONİK KUPASI İSTANBUL’DA

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin simgesi olan ikonik kupa, turnuvanın sponsorlarından Oppo sayesinde İstanbul’a getirildi. Futbolseverler, Divan Kuruçeşme’de sergilenen dev kupayı görmek için bir araya geldi.

2024-2025 SEZONUNUN ŞAMPİYONU MÜNİH’TE BELİRLENECEK

2024-2025 sezonunun şampiyonu, Mayıs ayının sonlarında Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da belli olacak. İstanbul’da sergilenen bu etkileyici kupa, finalde zafer elde eden takımın oyuncularının ellerinde yükselerek unutulmaz anlara sahne olacak.