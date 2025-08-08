Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Tarihi Belirlendi

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Futbolseverler tarafından merakla beklenen 2025 yılı Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi tarihi kesinleşti. UEFA tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlik, Avrupa’nın en başarılı futbol kulüplerini bir araya getiriyor. Bu yılki kura çekimi, 28 Ağustos 2025’te gerçekleşecek.

TARİHÇE VE KATILIM ŞARTLARI

Şampiyonlar Ligi, ilk kez 1955 yılında “Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası” adıyla düzenlendi. 1992-93 sezonundan itibaren “UEFA Şampiyonlar Ligi” adını aldı ve zamanla formatında değişikliklere gitti. Bu değişiklikler, grup aşamaları ve eleme turları eklenerek spor ve ticari anlamda büyümesine olanak tanıdı. Her ülke, UEFA sıralamasına göre belirli sayıda takım ile katılıyor. Takımlar, ön eleme, eleme ya da doğrudan grup aşaması ile turnuvaya giriş yapabiliyor.

2025-2026 sezonunda, 36 takımlı yeni bir lig sistemi uygulanacak. 1. Ön Eleme Turu Kura Çekimi 17 Haziran 2025’te yapılacak ve ilk maçlar 8-9 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek. Ayrıca diğer eleme turları ve grup aşamalarının tarihleri de önceden belirlenmiş durumda. Şampiyonlar Ligi kapsamında en çok başarı gösteren kulüpler arasında 14 kez şampiyon olan Real Madrid ile 7 kez şampiyon olan AC Milan öne çıkıyor.

Tüm bu detaylar, futbolseverler için heyecan verici bir sezonun habercisi oluyor.