Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Tarihleri Açıklandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken, gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa’daki muhtemel rakipleri futbolseverlerin merakını artırıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Ön eleme, play-off ve lig aşamalarında takımlar kiminle eşleşebilir? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olası rakipleri kimler? İşte kura sürecine dair merak edilen detaylar…

ÖN ELEME VE PLAY-OFF AŞAMALARI

Şampiyonlar Ligi 2025 sezonu kura takvimi işlemeye başladı. Eleme turlarına yönelik ilk kura çekimi 17 Haziran’da yapılacak. Beşiktaş’ın yer alacağı kura ise bugünkü programda gerçekleştirilecek. Dev organizasyonda üçüncü ön eleme turunun kura çekimi 21 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Play-off etabındaki eşleşmeler ise 4 Ağustos’ta belirleniyor. Grup aşamasına geçilecek lig etabının kura çekimi ise 28 Ağustos 2025’te, geleneksel olarak Monaco’da yer alacak organizasyonla yapılacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray’ın grup aşamasında karşılaşabileceği olası rakipler arasında Avrupa’nın en güçlü kulüpleri bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin potansiyel rakipleri arasında Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımlar öne çıkıyor. Öte yandan, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahne alacak. Sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşabileceği muhtemel rakipleri ise ilerleyen günlerde netleşecek.

KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihleri ve maç programı şu şekildedir:

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 Turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026