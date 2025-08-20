Haberler

Şampiyonlar Ligi Maçları TRT 1’de

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN BİLGİLER

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler, maçların hangi kanalda yayımlandığını ve hangi saatlerde izlenebileceğini araştırıyor. Bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 4 önemli karşılaşma yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI VE YAYIN BİLGİLERİ

Bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının programı ve yayın bilgileri aşağıdaki gibidir:

– Fenerbahçe – Benfica: TRT 1
– Celtic – Kairat Almaty: S Sports 1
– Basel – Kopenhag: S Sports
– Bodo Glimt – Sturm Graz: S Sports 2

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamındaki ilk maçında Portekiz ekibi Benfica’yı ağırlayacak. Bu karşılaşma Chobani Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 22.00’de başlayacak. Mücadelenin yönetimini Alman hakem Daniel Siebert üstlenecek, yardımcılıklarını ise yine Alman hakemler Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Daniel Schlager görev alacak. Fenerbahçe-Benfica mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ÖNEMLİ

Ankara’da Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz

Nallıhan'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Bakan Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki programı kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti ve şehit ailesini de unutmadı.

