Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final Başladı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLADI

Bugün Arsenal ile Real Madrid ve Bayern Münih ile İnter karşılaşmalarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları start aldı. Maçların heyecanı futbolseverleri sarmaya başladı.

HANGİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

22.00’de Arsenal (İngiltere) Real Madrid (İspanya) ile karşılaşacak. Bu mücadele, CBC Sport ve tabii Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Aynı saatte Bayern Münih (Almanya) İnter (İtalya) ile karşı karşıya geliyor. Bu maç ise TRT Spor ve İçtimai TV kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

Yarın, 22.00’de Paris Saint-Germain (Fransa) Aston Villa (İngiltere) ile mücadele edecek. Bu maç TRT 1 ve İçtimai TV kanallarından canlı izlenebilecek. Ayrıca Barcelona (İspanya) ile Borussia Dortmund (Almanya) arasındaki karşılaşma da aynı saatte CBC Sport ve tabii Spor kanallarından yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI İKİ MAÇLA OYNANIYOR

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçların çift maç eleminasyon sistemine göre oynandığı biliniyor. Bu sistem, takımlara avantaj sağlarken, futbolseverlerin merakla beklediği eşleşmelere sahne oluyor.