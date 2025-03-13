Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU SONA ERDİ

Dün gece oynanan dört karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu tamamlandı. Gecenin en dikkat çekici mücadelesi, iki İspanyol devi Atletico Madrid ile Real Madrid arasında Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleşti. Mücadele hızlı bir başlangıç yaptı ve ev sahibi takım daha 27. saniyede Conor Gallagher’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda her iki takım da gol bulamadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ardından penaltılara geçen karşılaşmada, 4-2’lik bir üstünlük sağlayan Real Madrid çeyrek finale yükseldi.

ARDA GÜLER’İN OYUNA GİRMESİ BEKLENİYORDU

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, bu mücadelede sahada yer bulamadı. Karşılaşmanın sona ermesine yakın Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen Arda Güler, maça girmek için son hazırlıklarını yaparken, son anda alınan bir kararla oyuna alınmadı ve yedek kulübesine geri gönderildi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de netleşti. Çeyrek finalde Arsenal ile Real Madrid, Paris Saint-Germain ile Aston Villa, Barcelona ile Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile Inter karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 8-9 Nisan tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Nisan’da oynanacak.