Şampiyonlar Ligi’nde Gelir Rekoru Kıran Takımlar

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ ARTMIŞ DURUMDA

UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni yapısıyla birlikte kulüplere büyük bir maddi destek sağlamış durumda. Çeyrek final aşamasına ulaşan bu turnuvada açıklanan gelirler ışığında, 7 takımın 100 milyon euro gelir barajını aştığı görülüyor. Football Meets Data tarafından hazırlanan rapora göre, güncellenen verilere dayanarak bu sezon 7 kulüp 100 milyon euro seviyesini geçmeyi başarmış.

EN YÜKSEK GELİRE SAHİP KULÜPLER

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasını lider olarak tamamlayan Liverpool, son 16 turunda Fransız temsilcisi PSG’ye yenilerek önemli bir gelir kaybı yaşadı. Kırmızılar, yeni formatla lig etabını lider tamamlamış olmasına rağmen 100 milyon euro gelirin altında kalmayı başardı. Gelir açısından listenin en üst sırasında ise Alman futbol kulübü Bayern Münih yer alıyor. En fazla gelir elde eden ilk 10 kulüp sıralaması şu şekilde ortaya çıkmış durumda;