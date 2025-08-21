Haberler

Şampiyonlar Ligi’nde İlk Maç Sonucu: 0-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalacak takımların belirleneceği play-off maçları başladı. Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica’yı ağırladı. Maçta gol sesi çıkmadı ve sonuç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Portekiz’deki rövanş karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak için mücadele verecek.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe’nin play-off turundaki Benfica ile oynadığı ilk maç sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Güncel durum şu şekilde sıralandı: 1. İngiltere – 94.839, 2. İtalya – 84.374, 3. İspanya – 78.703, 4. Almanya – 74.545, 5. Fransa – 67.748, 6. Hollanda – 61.283, 7. Portekiz – 55.566, 8. Belçika – 53.250, 9. Türkiye – 43.400, 10. Çekya – 40.100.

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

