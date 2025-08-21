Şampiyonlar Ligi’nde İlk Maç Sonucu: 0-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI BAŞLADI
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalacak takımların belirleneceği play-off maçları başladı. Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica’yı ağırladı. Maçta gol sesi çıkmadı ve sonuç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Portekiz’deki rövanş karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak için mücadele verecek.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ
Fenerbahçe’nin play-off turundaki Benfica ile oynadığı ilk maç sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Güncel durum şu şekilde sıralandı: 1. İngiltere – 94.839, 2. İtalya – 84.374, 3. İspanya – 78.703, 4. Almanya – 74.545, 5. Fransa – 67.748, 6. Hollanda – 61.283, 7. Portekiz – 55.566, 8. Belçika – 53.250, 9. Türkiye – 43.400, 10. Çekya – 40.100.