Şampiyonlar Ligi’nde İlk Yarı Finalistler Belli

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK YARI FİNALİSTLER BELİ OLDU

Fransız takımı Paris Saint-Germain ile İspanyol futbol devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale yükseldiler. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda çeyrek finalin ikinci karşılaşmalarının heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Aston Villa’yı 3-1 yenerek avantaj elde eden Paris Saint-Germain, rövanş karşılaşmasına hızlı bir başlangıç yaptı.

PARİS SAINT-GERMAIN RÖVANŞA HIZLI GİRDİ

Mücadelenin 11. dakikasında Achraf Hakimi’nin golüyle 1-0 öne geçen Paris Saint-Germain, 27. dakikada Nuno Mendes’in Dembele’nin asistinde bulduğu golle durumu 2-0 yaptı. Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans ile farkı 1’e indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda 55. dakikada kaptan John McGinn ile beraberliği yakalayan İngiliz ekibi, 57. dakikada Marcus Rashford’un asistinde Konsa’nın attığı golle 3-2 öne geçmeyi başardı. Maçı 3-2 kazanmasına rağmen PSG, toplamda 5-4’lük üstünlükle tur atladı.

DORTMUND’DA GUIRASSY’YE RAĞMEN TURLAYAMADI

Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk maçta 4-0 kaybettiği Barcelona ile ikinci maçta karşı karşıya geldi. Dortmund, Guirassy’nin 11. dakikada penaltıdan attığı golle maça hızlı başladı. 49. dakikada yine Guirassy ile bir gol daha bulan Dortmund, 54. dakikada Bensebaini’nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yaptı. Guirassy, 76. dakikada hat-trick yapmayı başardı ancak bu skor, Dortmund’a yarı final için yeterli olmadı. Karşılaşma 3-1 sona ererken, Barcelona adını yarı finale yazdırmayı başardı.

– İSTANBUL