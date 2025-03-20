Şampiyonlar Ligi’nde Türk Futbolunun Kabusu

ÜÇ AYLARDA OLUMSUZ PERFORMANS

Türk futbolunun önemli kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde pek çok başarısızlık yaşıyor. Bu süreçte kulüpler, toplamda 2,12 milyar euro (güncel kurla 85 milyar TL) harcayarak yalnızca 1 galibiyet almayı başardı. 376 futbolcu transfer eden ve 26 teknik direktör değiştiren bu kulüpler, Avrupa futbolunda adeta kaybolmuş bir performans sergiliyor.

TRANSFER RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Son 6 sezon boyunca gerçekleştirilen transferlerde Trabzonspor 105 oyuncuyla en fazla transfer yapan kulüp oldu. Diğer kulüpler ise şöyle sıralanıyor: 🔹 Fenerbahçe: 100 oyuncu, 🔹 Galatasaray: 92 oyuncu, 🔹 Beşiktaş: 79 oyuncu. Bu süreçteki teknik direktör değişiklikleri de dikkat çekiyor. Dört büyük kulüp 23 farklı teknik adamla toplamda 26 kez teknik direktör değiştirirken, Beşiktaş ve Trabzonspor 8’er, Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 değişiklik yaptı.

OKAN BURUK VE GALİBİYETLER

Son 6 sezonda Türk takımları Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu galibiyetlerin ikisi de Okan Buruk yönetimindeki takımlardan geldi: 🏆 Başakşehir (2020-21): Manchester United’ı 2-1 yendi. 🏆 Galatasaray (2023-24): Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Galatasaray dışındaki takımlar gruplarda hiç galibiyet alamadı.

EN FAZLA HARCAMAYI GALATASARAY YAPTI

Kulüplerin bonservis ve futbolcu-antrenör hak edişleri için yaptığı harcamalar şu şekilde: 💰 Galatasaray: 640,3 milyon euro, 💰 Fenerbahçe: 621,5 milyon euro, 💰 Beşiktaş: 473,9 milyon euro, 💰 Trabzonspor: 389 milyon euro. Buna rağmen takımlar toplamda 18 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi ve 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

ELEME TURUNDA HÜSRAN

Türk takımları 6 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendi. Detayları şöyle: 🚫 Galatasaray: 2021-22, 2024-25 🚫 Fenerbahçe: 2022-23, 2024-25 🚫 Beşiktaş: 2020-21 🚫 Trabzonspor: 2022-23. Türk takımlarını elleyen ekipler arasında Dinamo Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK yer aldı. Özellikle fahiş transfer harcamalarına rağmen, Fenerbahçe ve Trabzonspor iki, Beşiktaş ve Galatasaray ise bir sezon Avrupa kupalarına katılamadı.

EUROPA’DA REKABET GÜCÜ KAYBOLUYOR

Son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olan Türk futbolu, yüksek transfer harcamalarına karşın Avrupa’da rekabet gücünü kaybediyor. Dört büyük kulüp, yeni sezonlarda tutarlı bir futbol politikası izlemezse, Avrupa’daki yerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.