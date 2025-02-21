Şampiyonlar Ligi Son 16 Eşleşmeleri Açıklandı

KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun son 16 turunun eşleşmeleri netleşti. Kura çekimi, UEFA’nın Nyon’daki genel merkezinde yapıldı. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler arasında Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa yer aldı ve bu takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi.

SON 16’YA KALAN DİĞER TAKIMLAR

Play-off turunu başarıyla tamamlayan ve rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV de son 16 turuna kalan diğer ekipler oldu.

MAÇ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Son 16 turundaki ilk karşılaşmalar 4-5 Mart tarihlerinde, rövanş maçları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.