“Şampiyonluk Ateşini Yaktık”

Galatasaray, Süper Lig’in 32’nci haftasında Bodrum FK’yı evinde 2-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, elde edilen galibiyet üzerine bazı değerlendirmelerde bulundu.

MAÇIN ANALİZİ VE ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ ADIMLAR

Buruk, ilk olarak maçın seyrine değinerek, “Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk” dedi. Ayrıca, “Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu” ifadesini kullandı. Maç boyunca çok sayıda pozisyon ürettiklerini belirtirken, “İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık” şeklinde konuştu. Galatasaray’ın maçı domine ettiğini vurgulayan Buruk, “Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar” diyerek, oyuncularının gösterdiği konsantrasyon ve taraftar desteğini ön plana çıkardı. Şampiyonluk için geç kalmadıklarını söyleyen Buruk, “Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz” diye ekledi.

KUPA HEDEFİ VE İLERLEYİŞ

Buruk, sonraki hedefleri hakkında, “Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz” dedi. Kupada finale kalma arzusunu dile getirirken, aynı konsantrasyonu korumak istediklerini belirtti. “Oyunu ve skoru alıyoruz, bu da bizim için önemli bir şey” ifadeleriyle, takımın performansından memnuniyet duyduğunu belirtti.

POZİSYON SAVUNMASI VE TORREIRA’NIN GOLÜ

Okan Buruk, rakip takımın az pozisyon bulmasındaki etkenleri artırarak, “Oyunu ne kadar önde oynarsak, bizim için o kadar avantaj” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Lucas Torreira’nın golü üzerine, “Oraya gönderiyoruz Torreira’yı. Çalışıyoruz duran topları” diyerek, Torreira’nın zamanlamasına vurgu yaptı. Buruk, “Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson… Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı” sözleriyle, takımın genel başarısına dikkat çekti.