Galatasaray, Süper Lig’in 32’nci haftasında evinde Bodrum FK’yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu zaferin ardından yaptığı açıklamalarda, takımının performansını değerlendirdi.

GALİBİYETİN TEMELLERİ

Buruk, maçın gidişatını şöyle açıkladı: “Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita’yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz.”

MAÇTAN SONRAKİ HEDEFLER

Sözlerine devam eden Buruk, “Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz. Kupada finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz. Oyunu ve skoru alıyoruz bu da bizim için önemli bir şey.” şeklinde belirtmişti.

ŞAMPİYONLUK ATEŞİ

Buruk, şampiyonluk konusunda ise, “Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık.” ifadelerini kullandı.

RİSKE GİRİLMEDİ

Az pozisyon verdiklerini dile getiren Buruk, “Oyunu ne kadar önde oynarsak, bizim için o kadar avantaj. Rakibimizin planlarından birisi, önde hızlı bir oyuncu bırakıp bu geçişi yapmaktı. Bu yüzden pozisyon vermedik. Topa doğru bir şekilde sahip olduk. Bugün bence çok doğru bir şekilde topa sahip olduk. Bu da az pozisyon vermemizi sağladı.” diye ekledi.

TORREIRA’NIN KATKISI

Lucas Torreira’nın golü hakkında yorum yaparak, “Oraya gönderiyoruz Torreira’yı. Çalışıyoruz duran topları. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira’nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson… Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı.” şeklinde konuştu.