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Samsat İlçesinde Dolu Yağışı Şaşırttı

YAĞMURUN ARDINDAN DOLU YAĞIYOR

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde etkili yağmurun ardından aniden bastıran dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Öğleden sonra başlayan yağmur, kısa bir süre sonra doluya dönüştü. Yaklaşık 5 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

DOLUDAN KORUNMA ÇABALARI

Vatandaşlar, doludan korunmak için ev ve iş yerlerinin saçakları altına sığındı. Dolu yağışını şaşkınlıkla karşılayan bölge halkı, meyve ağaçlarının ve bitkilerin zarar gördüğünü gözlemledi.

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