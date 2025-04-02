Samsat’ta Ani Dolu Yağışı Şaşırttı

YAĞMURUN ARDINDAN DOLU YAĞIŞI

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, etkili olan yağmurun ardından aniden başlayan dolu, çevreyi tamamen beyaza bürüyor. Öğleden sonra etkisini gösteren yağmur, kısa bir süre sonra doluya dönüşüyor. Yaklaşık 5 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu, vatandaşları hazırlıksız yakalıyor.

DOLUDAN KORUNMA ÇABALARI

Dolu yağışının meydana geldiği sırada, vatandaşlar doludan korunmak için ev ve iş yerlerinin saçaklarının altına sığınıyor. Bu ani dolu yağışını şaşkınlıkla karşılayan bölge halkı, tarım arazilerinde de hasara yol açan dolunun meyve ağaçları ve bitkilere zarar verdiğini gözlemliyor.