Samsat’ta Su Samuru Görüntülendi

SU SAMURUNUN GÖRÜNTÜLENMESİ

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bir vatandaş, cep telefonuyla su samurunu görüntülemeyi başardı. Atatürk Baraj göleti kıyısında yürüyüş yapan bu kişi, suyun kenarında hareket eden bir hayvan gördü. Önce ne olduğunu anlayamayan vatandaş, cep telefonuyla durumu kaydetti. Videoyu izlediğinde ise hayvanın su samuru olduğunu anladı.

NADİR GÖRÜLEN BİR TÜRKÜ

Su samuru, kısa süreyle kıyıda gözükmesinin ardından suya atlayarak kayboldu. Su samurları, Türkiye’de nadir görülen hayvanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bu vatandaş, nadir canlılarla sıkça karşılaşmanın mutluluk verici olduğunu ve doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çekti.