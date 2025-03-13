Samsat’ta Ücretsiz Saç Bakım Projesi Başladı

UNUTULMAZ BİR PROJEYLE ÜCRETSİZ SAÇ BAKIMI

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, kız çocuklarına yönelik saç kesimi ve bakımları tamamen ücretsiz yapılıyor. “Bakımlı kızlar mutluluk saçar” başlıklı sosyal sorumluluk projesi, Samsat Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor. Bu proje aracılığıyla, kız öğrencilere saç kesimi ve bakımı sunuluyor.

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU GÖZLERDEN OKUNUYOR

Samsat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde öğrenim gören Kuaförlük Kursu Usta Öğreticisi Deniz Ercemal ve kursiyerleri, kız öğrenciler ve diğer tüm çocuklara ücretsiz saç bakımı uygulamaya başladı. Bu uygulama, halk eğitim merkezinin kuaför salonunda gerçekleştiriliyor ve çocuklar uygulamadan son derece memnun kalıyor.

DEVAM EDECEK BİR PROJE

Proje hakkında bilgi veren Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çoban, pek çok çocuğun ilk defa kuaförle tanıştığını ve bu projeden oldukça mutlu olduklarını belirtti. Uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Çoban, “İdaremiz ile usta öğreticilerimiz olarak bir karar alarak ilçemizdeki gönüllü bütün kız çocuklarının saç kesim ve bakımlarını ücretsiz yapma kararını aldık. Çocuklarımız oldukça ilgi gösteriyor ve mutlu oluyorlar. Emek veren Kuaförlük Kursu Usta Öğretici ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu projemize talep olduğu sürece devam edeceğiz” dedi.