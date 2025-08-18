Samsun, 127,2 Puanla 24. İl

TÜRKİYE GENELİNDE EN YÜKSEK SOSYOEKONOMİK SKORLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sosyoekonomik seviye rakamlarına göre, Samsun 127,2 puanlık skoru ile Türkiye genelinde en yüksek sosyoekonomik skora sahip 24. il olma başarısını gösteriyor. TÜİK verilerine bakıldığında, sosyoekonomik seviye skorunda zirvede 150 puanla Ankara bulunuyor. Ankara’nın ardından 148 puan ile İstanbul, 146 puan ile Kocaeli, 138 puan ile İzmir ve 137 puan ile Bursa geliyor. Samsun, 127,2 puanı ile sıralamada Eskişehir (136), Tekirdağ, Antalya ve Muğla (135), Sakarya (133), Batman, Bolu ve Düzce (131), Rize, Trabzon, Bilecik ve Kayseri (130), Adana (129) ile Hakkari, Erzurum, Kırklareli, Yalova ve Malatya (128) illerinin ardından 24. sırayı alıyor. Aynı puana (127) sahip Artvin, Mersin, Denizli, Elazığ, Çanakkale ve Siirt ise, katsayı farkı sebebiyle Samsun’un gerisinde kalıyor.

TÜİK verileri, Türkiye’de sosyoekonomik seviye skorunun en düşük olduğu ili 112 puan ile Sinop olarak belirliyor. Sinop’un ardından 113 puan ile Yozgat ve Şanlıurfa geliyor.

SAMSUN İLÇELERİ ARASINDA ATAKUM ÖNE ÇIKIYOR

Yerel düzeyde ilçeler değerlendirildiği zaman Türkiye genelinde en yüksek sosyoekonomik skora sahip ilçe, 178 puan ile Ankara’nın Çankaya ilçesi. Çankaya’nın ardından İstanbul’un Kadıköy (176) ve Beşiktaş (175) ilçeleri sıralamada yer alıyor. Samsun’da ise en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ilçe, 158 puanla Atakum. Onu takip eden ilçeler ise 132 puan ile İlkadım ve 124 puan ile Tekkeköy. Düşük skora sahip ilçeler ise Salıpazarı (105), Alaçam (106) ve Terme (110) olarak sıralanıyor.