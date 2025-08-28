Samsun, 2025’te İhracat Fazlası Verdİ

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, “faaliyet illerine” göre dış ticaret istatistiklerinde Samsun, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 8 milyon 938 bin dolar ihracat yaparken, 915 milyon 402 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Bu süreçte Samsun, 93,5 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. TÜİK, 2025 Temmuz ayı ve 7 aylık dönem dış ticaret verilerini açıkladı.

AYLIK İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

Verilere göre Samsun, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam 1 milyar 8 milyon 938 bin dolar ihracat ve 915 milyon 402 bin dolar ithalat kaydetti. Temmuz ayında ise ihracat 118,8 milyon dolar, ithalat ise 93,3 milyon dolar olarak belirlendi. Aylık ihracat verilerine bakıldığında en yüksek ihracat mayıs ayında 170 milyon 48 bin dolar, en düşük ihracat ise ocak ayında 114 milyon 45 bin dolar olarak kaydedildi. İthalatta ise ocak ayındaki 135 milyon 745 bin dolarlık rakam en yüksek iken, mart ayında gerçekleşen 66 milyon 146 bin dolar en düşük olarak belirlendi.

FAZLA VERME DURUMU

Temmuz ayında itibarıyla faaliyet bazlı ihracat 168 milyon 845 bin dolar, ithalat ise 93 milyon 382 bin dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde Samsun, yalnızca temmuz ayında 75,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası oluşturdu. 2025 Ocak-Temmuz dönemine ait “illerin” ihracat verilerine bakıldığında Samsun’un toplam ihracatı 780 milyon 607 bin dolar olarak kayıtlara geçti.