Samsun’a Dönünce Büyük Şok Geçirdi

ALMANYA’DAN DÖNÜŞ YAPAN YALÇINKAYA ŞOKA GİRDİ

Almanya’dan memleketi Samsun’a dönen Süleyman Yalçınkaya, kiraya verdiği lüks ofisinin harabe hale geldiğini görünce büyük bir şok yaşadı. Tahrip olan iş yeri için bir avukata başvurarak hukuk mücadelesi başlatan gurbetçi, bilirkişi incelemesi talep etti. Samsun Adliye Sarayı yanındaki Borkonut Center’da yaklaşık beş yıl önce satın aldığı büroyu daha önce bir avukata kiraya veren Yalçınkaya, avukatın taşınmasının ardından M.A.K. adlı kişiye kiralamıştı. Ancak yaklaşık iki buçuk yıl sonra Almanya’da yaşayan Yalçınkaya’ya ulaşan kiracı, taşındığını ve ofisin anahtarını bir emlakçıya bıraktığını iletti. Sonrasında ise kiracı bir daha ortadan kayboldu.

BÜRODAKİ MANZARA DEHŞET VERİCİYDİ

Bürosuna izin amacıyla gelen Yalçınkaya, karşılaştığı manzara ile neye uğradığını şaşırdı. Ofiste duvarların tahrip olduğunu, balkon camının kırıldığını, parkelerin ve kapıların köpek tırmalamalarından dolayı zarar gördüğünü açıkladı. Yalçınkaya, “İçeride köpek beslemişler. Duvarın rengi değiştirilmiş, kapı yerinden sökülüp kaybolmuş. Avukat tuttum, bilirkişi talep ettim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yalçınkaya’nın avukatı Batıgün Karaman ise müvekkilinin ciddi bir şekilde mağdur olduğunu belirterek, “Zararın tespiti ve tazmini için yasal süreci başlattık” şeklinde bir açıklama yaptı. Hukuki süreç hızla ilerliyor.