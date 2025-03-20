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Samsun’a Soğuk ve Yağışlı Hava Uyarısı

SOĞUK HAVA DALGASI SAMSUN’DA HİSSEDİLİYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Samsun’da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, 21 Mart 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını takip ediyor. Peki, 21 Mart Cuma günü Samsun’da hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun’un güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BUGÜN SAMSUN’DA YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü Samsun’da soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 8°C, en düşük 2°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Yağışların aralıklı yağmur şeklinde olması ve gece saatlerinde karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi planlanıyor.

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