Samsun Açıklarında 6 Ton Kalkan Ele Geçirildi

KAÇAK AVCILIKTA ELE GEÇİRİLEN BALIK MİKTARI

Samsun açıklarında gerçekleştirilen bir denetimde 6 ton kalkan balığı ele geçirildi. Tekne sahibine 246 bin 960 TL idari ceza uygulandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Baruthane açıklarında denetim yaparak denizden yaklaşık 3 mil açıkta bulunan bir balıkçı teknesinde avlanma kontrolleri gerçekleştirdi.

YASAK AVLANMA EŞYA VE CEZALARI

Yapılan kontrollerde av yasağına rağmen trolde avcılık yapıldığı tespit edilerek 6 ton kalkan balığı, 1 çift trol takımı ve 192 adet markasız fanyalı ağ ele geçirildi. Yasak avlanmada kullanılan tüm ekipmanlar ile birlikte 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde tekne donatanı ve tayfalarına toplam 246 bin 960 TL idari para cezası kesildi. Bunun yanı sıra teknedeki ‘dur’ ihtarına uymama, AIS ve TTM cihazlarının kapalı tutulması, VHF kanal 16’dan gelen çağrılara yanıt verilmemesi ve seyir fenerlerinin kapalı şekilde kullanılması gibi ihlaller için Liman Başkanlığına resmi bildirimde bulunuldu.