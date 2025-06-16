Samsun Açıklarında Ekipler Kaçak Avcıları Durdurdu

SAMSUN’DA YASADIŞI AVCILIĞA OPERASYON

Samsun açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, kaçak avlanan balıkçıların teknesinden 6 ton kalkan balığı ele geçirildi. Tekne sahibine 246 bin 960 TL idari para cezası uygulandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Baruthane Mahallesi açıklarında yasa dışı avcılıkla ilgili bir denetim düzenledi.

DENETİMDE YAKALANAN MALZEMELER

Ekipler, denizden yaklaşık 3 mil mesafede şüphe üzerine durdurduğu balıkçı teknesinde yaptıkları kontrollerde, kalkan balıklarının av yasağının sona erdiği 15 Haziran öncesinde yakalandığını belirledi. Yaklaşık 6 ton kalkan balığı, bir çift trol takımı ve 192 markasız fanyalı ağ ele geçirildi. Ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan tüm malzemelere el koyarken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde teknenin donatanı ile tayfalarına toplamda 246 bin 960 TL idari para cezası kesildi.

Teknenin ‘dur’ ikazlarına uymaması, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) ve TTM (Hedef Takip Modülü) cihazlarının kapalı olması, VHF kanal 16 üzerinden yapılan çağrılara cevap vermemesi ve seyir fenerlerinin kasıtlı olarak kapatılması nedeniyle Liman Başkanlığı’na resmi bildirimde bulunulup yasal süreç başlatıldı. Operasyona, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de karadan teknik destek sunarak katkıda bulundu.