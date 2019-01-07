Samsun açıklarında gemi battı

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti ba?latılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatların kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

TRT