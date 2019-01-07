Samsun açıklarında gemi battı

Samsun açıklarında bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti ba?latılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatların kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

TRT