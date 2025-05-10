Samsun Adli Tıp 612 Otopsi Yürütüyor

YILDA ORTALAMA 60 BİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yılda ortalama 60 bin soruşturma yürüttüklerini ve Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın 1 yıl içerisinde 612 ölü muayene ve otopsi işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Başsavcı Kılıç, Samsun’daki adli çalışmalar hakkında Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışında konuşma yaptı.

SAMSUN ADLİYESİ’NİN ÖNEMİ

Başsavcı Kılıç, Samsun Adliyesi’nin Karadeniz’in en büyük adliyesi olduğunu vurguladı. “Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ili olup adliyemizle Karadeniz Bölgesi’nin en büyük adliyesi ve en donanımlı adliyesidir. Adliyemizde 1 başsavcı, 3 başsavcı vekili, 57 savcı ve 96 hâkim bulunuyor. Ayrıca, binin üzerinde personelimiz fedakarca görev yapmaktadır.” bilgisini verdi.

ADLİ RAPORLAR VE GÖZALTI MUAYENELERİ

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 yıl içinde 60 bin soruşturma yürüttüğünü belirten Kılıç, ayrıca 4 bin 688 adli rapor tanzim edildiğini ve 536 gözaltı muayene işlemi yapıldığını aktardı. Ölü muayene ve otopsi işlemlerinin bakanlık talimatları doğrultusunda hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Kimya İhtisas Dairesi’nin kuruluşundan bu yana 2 bin 121 vaka çalıştığını ve toksikoloji raporları oluşturduğunu belirtti.

YENİ İHTİSAS DAİRELERİ İLE HIZLANAN SORUŞTURMALAR

Hizmete açılan Adli Tıp Grup Başkanlığı ve yeni ihtisas dairelerinin soruşturmaları hızlandıracağını vurgulayan Başsavcı Kılıç, “Geçen yıldan bu yana morg ve kimya ihtisas dairelerimiz çalışmakta. Yeni binamız ile birlikte biyoloji, fizik, trafik ve adli bilişim ihtisas daireleri hizmete girmiştir. İhtisas dairelerimizin sayısı 6 olmuştur. Yeni ihtisas dairelerinin açılmasıyla birlikte soruşturmalar hızlanacak ve yargılamalar daha kısa sürede tamamlanacaktır.” dedi. Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın yalnızca Samsun’a değil, çevre iller Ordu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop’a da hizmet vereceğini söyledi.