Haberler

Samsun Adliyesinde 2025-2026 Açılışı Yapıldı

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Samsun Adliyesi, 2025-2026 adli yılının açılışı için bir tören gerçekleştirdi. İsa Fidan Konferans Salonu’nda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, adaletin toplumun huzurunun ve barışının temeli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “aile yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan Kılıç, “Biz de Samsun Adliyesi olarak aile ili münasebetiyle Samsun Adliyesi’ni büyük bir aile olarak telakki edip ailenin güçlendirilmesi adına atılması gereken tüm adımları atmak niyetindeyiz.” şeklinde konuştu.

AİLE KURUMLARINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Kılıç, “Bu konuyla ilgili biliyorsunuz İl Müftülüğümüzle bir protokol imzaladık. Çeşitli seminerler, sempozyumlar ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Adaletin köklü bir şekilde tesis edilmesi ancak sağlam aile yapılarının korunmasıyla mümkündür.” dedi. Ayrıca, hukuki düzenlemeler ve uygulamalar aracılığıyla aile kurumunun güçlenmesine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

PROTOKOL ÜYELERİ VE KATILIMCILAR

Açılış töreninde Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve Samsun Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu da selamlama konuşmaları yaptı. Programa; Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer protokol üyeleri ile hakim, savcılar, adliye personeli ve davetliler katıldı.

ÖNEMLİ

