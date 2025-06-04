Samsun Adliyesinde Uzlaştırmacılar Haftası Kutlandı

UZLAŞTIRMACILAR HAFTASI KUTLANDI

Samsun Adliyesi’nde, Uzlaştırmacılar Haftası dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Bu etkinlik kapsamında, uzlaştırma sürecine katkıda bulunan kişilere, teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi. Programa, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ın yanı sıra, adliye personeli, uzlaştırmacılar ve çeşitli davetliler katıldı.

UZLAŞTIRMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılış konuşmasını yapan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, uzlaştırmanın yargı sistemine katkılarına dikkat çekti. Kılıç, uzlaştırma sürecinin hem mağdurlar hem de şüpheliler açısından “çözüm odaklı ve onarıcı bir adalet anlayışı” sunduğunu ifade etti. Törende, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcıları Sedat Turan ve Nurullah Durak, uzlaştırmacılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, uzlaştırmanın önemi, yasal dayanakları ve uygulamadaki etkilerine dair bilgiler paylaşılmakla birlikte, katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

KUTLAMA KOKTEYL İLE SONA ERDİ

Program, katılımcılar için düzenlenen bir kokteyl ile tamamlandı.