Samsun Alaçam’da İki Kaza Meydana Geldi

ALAÇAM’DA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI

Samsun’un Alaçam ilçesinde, sadece 15 dakika arayla aynı noktada meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Her iki kaza da güvenlik kameralarına kaydedildi. İlk olay, Sinop yönüne giderken Uğur T. idaresindeki 55 ACD 595 plakalı otomobilin, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki bisiklet sürücüsü Salih A.’ya çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucunda yaralanan Salih A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İKİNCİ KAZA DA YAKIN BİR ZAMANDA GERÇEKLEŞTİ

Yalnızca 15 dakika sonra, aynı mevkide ikinci bir trafik kazası yaşandı. Sinop yönünde ilerlemekte olan Mehmet D. yönetimindeki 55 AJN 654 plakalı kamyon, önünde seyir halindeki Abdurrahman B.’nin kullandığı 57 LA 307 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Bu çarpma sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı ve kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.