Samsun Alaçam’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZANIN DETAYLARI

Samsun’un Alaçam ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Samsun-Sinop karayolu üzerinde yaşanan olayda, İsmail T. (52) yönetimindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Sinop yönünde ilerlerken Etyemez mevkiinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Okay Anarat’ın (65) sürmekte olduğu elektrikli bisiklete çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA GÖREV ALDI

Çarpışmanın sonucunda motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri ağır yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın sebebi hakkında detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.