Haberler

Samsun Alaçam’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZANIN DETAYLARI

Samsun’un Alaçam ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Samsun-Sinop karayolu üzerinde yaşanan olayda, İsmail T. (52) yönetimindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Sinop yönünde ilerlerken Etyemez mevkiinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Okay Anarat’ın (65) sürmekte olduğu elektrikli bisiklete çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA GÖREV ALDI

Çarpışmanın sonucunda motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri ağır yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın sebebi hakkında detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

30 Ağustos 2025 Resmi Gazete Erişimi

30 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete, yasama, yürütme düzenlemeleri, yargı kararları ve atama kararlarını içeriyor. Ayrıca ilanlar ve duyurular da bu sayıda yer aldı.
Haberler

Instagram Kullanıcıları Erişim Sorunu Yaşıyor

Instagram, 30 Ağustos'ta kullanıcıların giriş yapmada zorluk yaşadığı bir erişim sorunu ile karşılaşırken, sorunun kaynağı merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.