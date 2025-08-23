Samsun Atakum’da Akıntıya Kapıldı

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞANDI

Samsun’un Atakum ilçesinde sıcak havalarda serinlemek amacıyla denize giren bir kişi, kötü hava koşulları nedeniyle akıntıya kapılarak büyük bir boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, Yalı Mahallesi Orhan Gencebay Bulvarı üzerindeki Karavan Parkı sahilinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 46 yaşındaki Ramazan Ç., denize girdiği sırada ani bir akıntı ile karşılaştı ve akıntıya kapılarak baygın bir şekilde yüzeyde kayboldu.

CANKURTARANLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Cankurtaran ekipleri, Ramazan Ç.’yi hemen denizden çıkardı. Baygın haldeki vatandaş, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

VALİLİK UYARILARDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, Samsun Valiliği daha önceki saatlerde sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları muhtemel boğulma vakalarına karşı uyarmıştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin yarım metrenin üzerine çıkması ve ani rüzgar hızının öğle saatlerinden itibaren 23-25 deniz miline çıkması beklenmektedir. Bu nedenle, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur” biçiminde ifadeler yer aldı.