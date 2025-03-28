Samsun Atakum’da İki Araç Çarpıştı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Samsun’da gerçekleşen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asuman Metin’in kullandığı Citroen marka 55 ARE 966 plakalı otomobil, Veli Uzan’ın yönetimindeki 06 DGC 308 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonucunda yaralanan Cemre Eliz Keçeci ve Ayşenur Kurnaz, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.