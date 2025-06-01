Samsun Bafra’ da Adnan Öztürk Başkan Seçildi

ADNAN ÖZTÜRK BAŞKAN SEÇİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, Kolay ve çevre köyleri su ürünleri kooperatifi genel kurulu düzenlendi. Kolay Mahallesinde gerçekleştirilen bu önemli toplantıya katılan 89 üyeden 58’i yer aldı. Mevcut başkan Faruk Çakır, bu genel kurulda adaylık göstermedi ve Adnan Öztürk, tek liste halinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan olarak seçildi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Seçilen başkan Adnan Öztürk’ün yanı sıra, yönetim kurulu üyeliklerine de Faruk Çakır ve Burhan Beyaz getirildi. Kooperatifin geleceği için yapılan bu seçim, üyeler açısından önemli bir dönüm noktası oldu.