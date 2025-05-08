Samsun Bafra’da Kayıp Bulundu

SON DURUM AÇIKLANDI

Samsun’un Bafra ilçesinde ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen şahıs, dayısının oğlunun evinde bulundu. Dün bir televizyon programında konuşan baba Sedat Öztürk ve eşi, oğulları Semih Öztürk’ün kaybolduğunu ifade ederek, oğullarının Tekkeköy ilçesinde birine koyun sattığını ve bu satıştan henüz parasını alamadığını, bu nedenle başına bir şey gelmiş olabileceğini söylediler. Ailenin 6 Mayıs’ta yaptığı kayıp başvurusu ile Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Semih Öztürk’ün HTS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şahsın Düzköy Mahallesi’nde dayısının evinde olabileceğini belirledi. Ekiplerin düzenledikleri operasyonda kaybolan şahıs sağ olarak bulundu. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba Sedat Öztürk, anne, eşi ve Semih Öztürk hakkında “iftira ve suç uydurmak” suçlarından işlem başlatıldı.

SAATLER SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecinde Semih Öztürk’ün, 2023 yılında Tekkeköy’de D.G. isimli kişiye 55 küçükbaş hayvanı 235 bin liraya sattığı, bunun 10 bin lirasını peşin aldığı, geri kalan 225 bin TL için ise senet düzenlediği bilgisi ortaya çıktı. Bu durum, kayıp ilanının nedenini anlamak açısından kritik bir hal alıyor.