Samsun Bafra’da kaza, yolcu yaralı

OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI

Samsun’un Bafra ilçesinde, bir kamyonla çarpışan otomobildeki yolcu hastaneye götürüldü. Faysal Alak’ın (29) kullandığı 34 FKH 835 plakalı araç, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, aynı yönde ilerleyen Ali Seçkin’in (61) yönetimindeki 55 AGS 254 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce bir trafik levhasına, ardından karşı şeride geçerek çelik bariyerli duvara çarparak durabildi.

KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobildeki yaralı yolcu Hediye Alak (29), sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

