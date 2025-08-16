Samsun Bafra’da kaza, yolcu yaralı

OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI
Samsun’un Bafra ilçesinde, bir kamyonla çarpışan otomobildeki yolcu hastaneye götürüldü. Faysal Alak’ın (29) kullandığı 34 FKH 835 plakalı araç, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, aynı yönde ilerleyen Ali Seçkin’in (61) yönetimindeki 55 AGS 254 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce bir trafik levhasına, ardından karşı şeride geçerek çelik bariyerli duvara çarparak durabildi.
KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ
Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobildeki yaralı yolcu Hediye Alak (29), sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.