Samsun Bafra Kosovalılar Derneği Yatakları Dağıttı

SAMSUN BAFRA KOSOVALILAR DERNEĞİ’NİN YENİ PROJESİ

Samsun Bafra Kosovalılar Derneği, “Her Hasta İçin Biraz Daha Umut Projesi” çerçevesinde bağışlanan 10 adet elektrikli hasta yatağını ihtiyaç duyan bireylere ulaştırmak amacıyla mahalle muhtarlarına teslim etti. Dernek yetkilileri, bu hasta yataklarının tamamen ücretsiz olarak sunulacağını ve projenin muhtarlar aracılığıyla gerçekleştireceğini belirtti.

HASTA YATAKLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SUNULUYOR

Dernek Başkanı Cem Dere, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bağışçılarımızın desteğiyle temin edilen hasta yataklarını mahalle muhtarlarımıza teslim ederek, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu proje, toplumda sağlık sorunları olan bireylerin yaşam kalitesini iyileştiriyor.