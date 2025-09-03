Haberler

Samsun Bafra Kosovalılar Derneği Yatakları Dağıttı

SAMSUN BAFRA KOSOVALILAR DERNEĞİ’NİN YENİ PROJESİ

Samsun Bafra Kosovalılar Derneği, “Her Hasta İçin Biraz Daha Umut Projesi” çerçevesinde bağışlanan 10 adet elektrikli hasta yatağını ihtiyaç duyan bireylere ulaştırmak amacıyla mahalle muhtarlarına teslim etti. Dernek yetkilileri, bu hasta yataklarının tamamen ücretsiz olarak sunulacağını ve projenin muhtarlar aracılığıyla gerçekleştireceğini belirtti.

HASTA YATAKLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SUNULUYOR

Dernek Başkanı Cem Dere, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bağışçılarımızın desteğiyle temin edilen hasta yataklarını mahalle muhtarlarımıza teslim ederek, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu proje, toplumda sağlık sorunları olan bireylerin yaşam kalitesini iyileştiriyor.

(ANKARA) – UNIFIL, İsrail İHA’larının 4 bomba attığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü, İsrail'in barış gücü askerlerinin çevresine dört el bombasıyla saldırıda bulunduğunu bildirdi. Olay, son dönemdeki en ciddi gelişmelerden biri olarak nitelendirildi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Oğuz Boyları Sempozyumu Düzenleyecek

Erciyes Üniversitesi ile Oğuz Boyları Derneği bir iş birliği protokolü imzaladı; 'Oğuz Boyları Sempozyumu' 24-26 Ekim 2025'te Kayseri'de düzenlenecek.

